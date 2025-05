Ponte sullo Stretto, Salini: spero che la posa della prima pietra avvenga prima dell'estate

«Sono fiducioso, non ottimista ma fiducioso» che i cantieri per il ponte sullo Stretto partano a breve, «perché io credo in quello che faccio e farò tutto il possibile per farlo». È questa la risposta che ha dato l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, a margine della presentazione della nuova opera sul cantiere della metro C di piazza Venezia, a Roma.

«Mi auguro che questo ponte si possa cominciare a costruire nel brevissimo - ha aggiunto -. Io spero che prima dell’estate si possa posare la prima pietra, dando lavoro a tantissimi ragazzi che ne hanno bisogno e diritto. E che i siciliani abbiano lo stesso diritto di essere collegati come lo abbiamo noi, che si possa fare un’opera importante dello Stato in un’area del paese in cui si è investito molto poco» e si possa «connettere la meravigliosa alta velocità» che «porti quell'area del Paese ad avere gli stessi servizi che abbiamo noi da Roma a Milano. Mi auguro sia questa la democrazia».