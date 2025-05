Weekend e ponti, Federalberghi Isole di Sicilia: vanno potenziati i collegamenti con le isole minori

Federalberghi Isole di Sicilia lancia un appello urgente alle istituzioni competenti affinché venga potenziato il numero delle corse marittime da e per le isole minori nei periodi di media stagione, con particolare attenzione ai fine settimana e ai ponti festivi.

«Da anni – sottolinea Christian Del Bono, presidente dell’Associazione – evidenziamo come l’attuale assetto dei collegamenti previsto per i mesi di aprile, maggio e ottobre spesso non sia sufficiente a garantire un flusso adeguato di viaggiatori, sia turisti che residenti. Le nostre isole vivono una domanda turistica che si estende ben oltre i mesi estivi, e non possiamo permetterci di perdere opportunità economiche e occupazionali per mancanza di servizi di trasporto adeguati».

Come evidenziato anche da altre associazioni, la carenza di posti disponibili su aliscafi e traghetti in questi periodi non solo danneggia l’industria turistica, ma compromette anche il diritto alla mobilità degli abitanti delle isole minori, che si trovano spesso impossibilitati a viaggiare per motivi fondamentali: cure mediche, studio, lavoro o accesso a servizi pubblici essenziali ormai assenti sui territori isolani.