Shock termico, Marino (Uila): l'ordinanza della Regione è una buona notizia, ora controlli su imprese-pirata

“E’ una buona notizia che il presidente della Regione Sicilia, rispondendo all’appello lanciato anche dalla Uila nelle scorse settimane, abbia firmato oggi l’ordinanza salvavita per le lavoratrici e i lavoratori di settori, quale quello agricolo, a più alto rischio di shock termico. Adesso, però, chiediamo controlli sulle imprese-pirata che non rispetteranno questa disposizione, così come ignorano le norme su sicurezza e dignità del lavoro, a tutto svantaggio anche delle aziende sane”.

Lo afferma il segretario generale della Uila Sicilia, Nino Marino. L’esponente sindacale aggiunge: “Dopo Puglia e Lazio, Calabria e Umbria, pure la nostra Regione ha rinnovato una misura che vieta pure per questa stagione estiva e sino al 31 agosto ogni attività lavorativa in campi e serre nelle ore di punta delle giornate con allerta per ondate di calore. Al presidente Schifani diamo atto di avere mostrato sensibilità rispetto alle nostre segnalazioni e alle nostre richieste, rimaste invece senza risposta con precedenti amministrazioni. È opportuno, peraltro, che l’ordinanza sia stata anticipata rispetto allo scorso anno, quando era stata emanata il 17 luglio”.