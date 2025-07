Salina, l’unica banca dell’isola è a rischio chiusura e i 3 sindaci si appellano anche a Mattarella foto

“Pur trattandosi formalmente di una riorganizzazione interna – tuona la sindachessa Rametta che proprio a Malfa ospita la sede - l’effeto concreto di tale misura equivale per gli abitanti dell’arcipelago a una vera e propria desertificazione bancaria, con gravi ricadute economiche, sociali e culturali. La perdita di autonomia opera􀆟va della filiale e il suo declassamento a sportello subordinato alla sede di Milazzo rischiano infatti di compromettere l’accesso a un servizio essenziale per cittadini, famiglie e imprese locali.

I tre sindaci di Salina, la seconda delle Eolie, si sono mobilitati per evitare la chiusura dell’unica banca. Hanno lanciati appelli Matterella, alla Meloni, a Schifani e a tutti i parlamentari nazionali e regionali del messinese. La “crociata” è guidata dall’unico sindaco donna: Clara Rametta di Malfa che da quando guida il piccolo Comune con circa 800 abitanti che per ora si sono triplicati con i turisti, ha fatto fare un salto qualità, all’isola verde, grazie anche al nuovo porticciolo. A lanciare “l’sos” però era stato l’ex sindaco di Santa Marina Massimo Lo Schiavo “per noi operatori sarebbe un fatto gravissimo…”.

Salina, come tutte le isole minori, vive quotidianamente le difficoltà legate all’insularità: l’isolamento geografico, la precarietà dei collegamenti e la limitata disponibilità di servizi primari”. Sulla stessa lunghezza d’onda Ireneo Giardinello e Domenico Arabia sindaci di Leni e Santa Marina. “Riteniamo che una grande banca nazionale non possa agire esclusivamente secondo logiche di profitto, ma debba assumersi la responsabilità sociale che le compete, soprattuto nei confronti delle aree marginali, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, inclusione e coesione territoriale“,

Intesa Sanpaolo ribadisce che "la filiale di Salina rimarrà aperta e non è prevista alcuna ipotesi di chiusura successiva. Il presidio territoriale continuerà ad essere regolarmente garantito attraverso il personale dalla banca e lo sportello atm". "L'unica variazione – precisa - riguarderà la modifica dei codici Iban che verrà fatta a cura della banca, senza nessun tipo di attività da parte della clientela.

Si tratta, infatti, di una mera operazione contabile visto che i clienti potranno continuare a usufruire dei servizi e dell'operatività della filiale di Salina senza alcun disagio". "In aggiunta, i clienti di Salina potranno avvalersi anche della disponibilità del personale della filiale di Milazzo. Nulla cambia quindi per la clientela, anzi con questa modalità organizzativa si offriranno maggiori opportunità di supporto in caso di eventuale indisponibilità del servizio sull'isola causata da possibili problemi di viabilità marittima" conclude l'istituto di Credito.

Foto NotiziarioEolie.it