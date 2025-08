Ponte sullo Stretto, Morelli: «Porterà 23,1 miliardi al Pil nazionale»

Il POnte sullo Stretto porterà «23,1 miliardi di euro di contributo al Pil nazionale, con 36,700 posti di lavoro stabili e 10,3 miliardi di entrate fiscali per lo Stato grazie al Ponte sullo Stretto di Messina, già nella fase di cantiere del progetto». Lo afferma il sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli, che spiega: «A regime, il valore Attuale Netto Economico sarà positivo per 1,8 miliardi di euro, grazie a minori tempi e costi di trasporto, maggiore efficienza logistica, incremento dei flussi turistici e riduzione delle emissioni inquinanti».

Con l’opera che domani andrà al Cipess «il Governo - assicura Morelli - compie un passo storico per lo sviluppo economico dell’Italia. Non si tratta, infatti, solo d’una infrastruttura strategica per il Mezzogiorno, ma di un investimento di portata nazionale, capace di generare benefici economici e sociali per l’intero Paese. L’intervento, atteso da oltre mezzo secolo, sarà interamente finanziato con fondi pubblici già disponibili, per un valore complessivo di 13,532 miliardi di euro».