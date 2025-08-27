Traghetti Milazzo-Eolie, Codacons: «Prezzi troppo alti, servono interventi della Regione»

Tariffe troppo alte per i collegamenti marittimi tra Milazzo e le Eolie. A denunciarlo è il Codacons che riceve sempre più segnalazioni da cittadini e turisti. Spostare una famiglia di cinque persone andata e ritorno, spiegano, diventa un salasso che scoraggia viaggi e vacanze prolungate.

«È giusto permettere a tutti, anche a chi non dispone di grandi risorse economiche, di visitare e vivere la bellezza delle isole. I costi dei trasporti non possono diventare una barriera sociale che limita la mobilità e penalizza il turismo» dichiara Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons.

Pur riconoscendo la qualità dei mezzi impiegati dalle compagnie, l’associazione sottolinea come il caro-biglietti rischi di frenare la fruizione delle Eolie. Da qui la richiesta alla Regione di intervenire con misure concrete, verificando l’utilizzo dei contributi pubblici e introducendo politiche di calmieramento delle tariffe. L’obiettivo, conclude il Codacons, è che la mobilità marittima resti un servizio accessibile e non un lusso stagionale.