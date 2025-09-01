Ponte sullo Stretto, Salvini: «Cerimonia tra settembre e ottobre a Messina e Reggio»

Il ponte sullo Stretto torna al centro delle parole di Matteo Salvini. «Tra settembre e ottobre ci sarà una cerimonia a Messina e Reggio Calabria per l’avvio di un’altra opera ambiziosa», ha detto il ministro delle Infrastrutture, parlando dell’opera che collegherà Sicilia e Calabria.

Salvini è intervenuto a Todi, in occasione dell’inaugurazione del nuovo ascensore panoramico di 27 metri fuori terra. Da lì il riferimento al progetto che considera la sfida più significativa: «Mi impressiona la bravura di ingegneri e architetti, perché ascensori, ponti e viadotti non li fanno i ministri, che approvano le norme e cercano i soldi. Poi sono geologi, strutturisti, geometri e gli altri che lavorano».

Il ministro ha anche ricordato i numeri del progetto del ponte: «Pensate che i due pilastri fuori terra sui quali si reggerà il ponte di tre chilometri e tre saranno di 399 metri».