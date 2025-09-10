Ponte sullo Stretto, la delibera del comitato per la programmazione economica va alla Corte dei Conti

La delibera del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, che approva il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è stata trasmessa alla Corte dei Conti per l’esame finale. A renderlo noto è stato il sottosegretario con delega al Cipess, Alessandro Morelli, sottolineando che il documento, con i suoi 91 allegati, rappresenta «la delibera più importante del Cipess per questa legislatura».

«Abbiamo rispettato i tempi tecnici legati alle valutazioni del Mef e firmato celermente», ha dichiarato Morelli, aggiungendo che adesso «non resta che attendere il lavoro della Corte per dare il via ai cantieri dell’opera del secolo».

Fonti del Mit ricordano che la Corte dei Conti ha fino a 60 giorni per pronunciarsi: solo dopo questo passaggio sarà possibile avviare i lavori.