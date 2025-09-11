Ponte sullo Stretto, Ciucci: «Nessuna infrazione Ue, pareri ambientali favorevoli»

«Non entriamo nel merito dell’opposizione della Cgil al ponte sullo Stretto, ma va chiarito che non esiste alcuna procedura d’infrazione Ue riguardante l’opera, tantomeno risalente al 2005, quando era ancora in corso la gara per il Contraente generale». Lo ha detto l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci.

«Probabilmente – ha aggiunto – si fa riferimento a una procedura del 2015 che non poteva riguardare il Ponte, il cui progetto era stato bloccato già dal 2012. Quanto alla Direttiva Habitat, va ricordato che la valutazione di impatto ambientale e quella di incidenza ambientale si sono chiuse tra novembre 2024 e maggio 2025 con parere favorevole, nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea».