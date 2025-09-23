Alle Eolie l'estate non finisce mai, boom di turisti anche a settembre

Alle Eolie anche a settembre continua un buon movimento turistico. Tempo bello registrati anche 35 gradi e sono sempre più numerosi le carovane di turisti stranieri che continuano a prendere d’assalto le isole. Tra le mete preferire c'è Stromboli che in questi giorni non fa mancare i lanci di lapilli incandescenti che oltre altre a illuminare la cima il rosso fuoco colora anche il mare.
Il movimento cresce se si considera che giornalmente proseguono gli arrivi con i vaporetti dalla Calabria e dalla costa tirrenica siciliana carichi di escursionisti.
In più ci sono anche le navi da crociera che quasi giornalmente si fermano davanti al castello di Lipari e con i tender permettono di visitare l’isola al gusto di capperi e malvasia.
Davanti al castello si è anche ormeggiato “Tatian”, di 71 metri. Il proprietario è John Caudwell. Ha acquistato lo yacht all'asta per US$ 46 milioni. Che non è molto per uno yacht da 1.800 tonnellate. John Caudwell è un uomo d'affari, imprenditore e filantropo britannico. È il fondatore di Phones 4u, un rivenditore di telefoni cellulari che era uno dei più grandi nel Regno Unito. Ha venduto Phones 4U nel 2006 per 1,46 miliardi di sterline
Costruito da Lussen e progettato da Zuretti. 12 i turisti con 21 d'equipaggio. E' alimentato da due motori Caterpillar e ha una velocità massima di 16 nodi. e una velocità di crociera di 13 nodi. Lo yacht ha un'autonomia impressionante di oltre 4.500 miglia nautiche.
Foto NotiziarioIsolEolie.it
