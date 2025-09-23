Alle Eolie l'estate non finisce mai, boom di turisti anche a settembre

Alle Eolie anche a settembre continua un buon movimento turistico. Tempo bello registrati anche 35 gradi e sono sempre più numerosi le carovane di turisti stranieri che continuano a prendere d’assalto le isole. Tra le mete preferire c'è Stromboli che in questi giorni non fa mancare i lanci di lapilli incandescenti che oltre altre a illuminare la cima il rosso fuoco colora anche il mare.

Il movimento cresce se si considera che giornalmente proseguono gli arrivi con i vaporetti dalla Calabria e dalla costa tirrenica siciliana carichi di escursionisti.

In più ci sono anche le navi da crociera che quasi giornalmente si fermano davanti al castello di Lipari e con i tender permettono di visitare l’isola al gusto di capperi e malvasia.

Davanti al castello si è anche ormeggiato “Tatian”, di 71 metri. Il proprietario è John Caudwell. Ha acquistato lo yacht all'asta per US$ 46 milioni. Che non è molto per uno yacht da 1.800 tonnellate. John Caudwell è un uomo d'affari, imprenditore e filantropo britannico. È il fondatore di Phones 4u, un rivenditore di telefoni cellulari che era uno dei più grandi nel Regno Unito. Ha venduto Phones 4U nel 2006 per 1,46 miliardi di sterline