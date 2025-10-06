Bluferries, navi da Reggio invece che da Villa San Giovanni: cambio porto dal 13 ottobre

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento strutturale dell’approdo da parte dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto

Dal prossino 13 ottobre, e per i successivi 60 giorni, le navi di Bluferries, società di FS Logistix (Gruppo FS), partiranno dal porto di Reggio Calabria anziché da quello di Villa San Giovanni, con arrivo sempre a Tremestieri, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento strutturale dell’approdo da parte dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto.

Il programma delle corse dei mezzi commerciali prevede, nell’arco delle 24 ore, partenze al minuto 30 di ogni ora, sia dal porto di Reggio Calabria che da quello di  Tremestieri, tutti i giorni, compresi i festivi. È temporaneamente sospeso, in entrambe le direzioni, il servizio di traghettamento di autovetture, camper, moto, dice Bluferries.

