Coollegamenti con le isole minori, unica gara e convenzione anticipata

Una unica gara divisa in cinque lotti, con anticipo al 2027 del rinnovo dell’attuale convenzione dei collegamenti statali per la durata di 9 anni. Queste le novità emerse nella riunione che si è tenuta tra i sindaci delle isole siciliane e il dirigente generale dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e dei trasporti, Salvatore Lizzio.

“Vari i temi sul tappeto – spiega il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo - a partire dalla determinazione di una tariffa unica per tutte le società, e non differente come attualmente avviene, che gestiranno i collegamenti abbattendo gli aumenti applicati negli ultimi anni e la necessità di risolvere il problema delle tariffe per pendolari, nativi, proprietari seconde case, oltre all’estensione della stagione turistica alle mutate condizioni del mercato, che registra maggiori presenze nei mesi primaverili e autunnali, e l’idoneità dei mezzi di collegamento”.

“È il momento – aggiunge Filippo Mannino, primo cittadino di Lampedusa e Linosa - per promuovere una svolta e mettersi al pari delle altre regioni che non si sono avventurate in audaci iniziative con forte connessioni locali per dare una svolta decisiva al settore”.