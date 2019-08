Spettacolo e solidarietà: torna il “GDShow – Una Serata con le Stelle” in programma il 7 settembre 2019 alle 21 al Teatro antico di Taormina.

Anche la seconda edizione dell'appuntamento, promosso a scopi benefici da GDS Media & Communication e dal Gruppo editoriale SES Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia, promette di essere un grande evento, con la conduzione di Salvo La Rosa e artisti come Anna Tatangelo, Paolo Belli e Big Band, Massimo Lopez, il comico Roberto Lipari, il tenore messinese Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici, l'attore Angelo Russo, l’amatissimo agente Catarella della fiction di Raiuno “Il Commissario Montalbano”.

La prima edizione dello show, tenutasi il 15 settembre 2018 con la presenza, tra gli altri, di artisti del calibro di Pippo Baudo, Nino Frassica, Red Canzian, Il Volo, Dolcenera, ha registrato la presenza di 4.400 spettatori al Teatro Antico, con un sold out che ha battuto persino il record totalizzato dal concerto di Sting. La serata ha consentito di devolvere in beneficenza una cospicua somma ad associazioni dei territori siciliani e calabresi, aree di riferimento del gruppo editoriale che punta, anche in occasioni come questa, a svolgere un ruolo propulsore nel proprio contesto territoriale.

Anche quest’anno è desiderio del Gruppo SES e di GDS Media&Communication, concessionaria commerciale del

gruppo, destinare interamente il ricavato della serata a finalità di pubblica utilità: a tale scopo, è stata scelta l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, con l'auspicio che la donazione sia destinata a progetti dal riscontro concreto sui territori di riferimento del gruppo editoriale.

Un intenso messaggio di solidarietà, dunque, trasmesso attraverso un momento di grande spettacolo sostenuto dai main sponsor Naïma e Terna, il cui valore è affidato al carisma dei personaggi presenti sul palco, con la loro generosità e il contributo artistico di assoluto spessore.

L’evento, come anche quello dello scorso anno, sarà ampiamente veicolato dalle testate giornalistiche del Gruppo: i quotidiani Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, le tv Rtp e Tgs, le radio Antenna dello Stretto e Rgs, e i siti web

gazzettadelsud.it e gds.it che registrano oltre 10 milioni di contatti mensili. Durante la serata saranno inoltre effettuate, con il supporto tecnico di Videobank, le riprese televisive per la realizzazione dello speciale “GDShow- Una Serata con le Stelle”, mirato anche alla promozione dei beni culturali del Parco Archeologico di Naxos e

Taormina, che gestisce il teatro greco-romano. Lo speciale sarà trasmesso giovedì 19 settembre alle 21 sulle emittenti TGS e RTP, sul canale satellitare Viva l’Italia Channel e sui siti internet del gruppo SES.

I biglietti per lo spettacolo, il cui ricavato andrà interamente all'Airc - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, sono già disponibili su Ticket One, Circuito Box Office e sugli abituali canali di prevendita, al costo di 10 euro (gradinata non numerata), 20 euro (gradinata numerata), 30 euro (tribunetta e platea).

