Taormina si prepara per il "GDShow", il ricavato andrà alla ricerca sul cancro

Cresce l'attesa per il “GDShow – Una Serata con le Stelle”, in programma il 7 settembre 2019 alle 21 al Teatro antico di Taormina. L'evento benefico, promosso per la seconda edizione da GDS Media & Communication e dal Gruppo editoriale SES Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia, sosterrà la ricerca sul cancro attraverso il Comitato Sicilia della Fondazione Airc, cui sarà devoluto l'incasso. Uno scopo solidale che sta cogliendo pienamente nel segno, come dimostra l'elevatissimo numero di biglietti già venduti.

Sul palco, con la conduzione di Salvo La Rosa affiancato da Agata Alonzo, si alterneranno Anna Tatangelo, Paolo Belli e Big Band, Massimo Lopez, il comico Roberto Lipari, il tenore messinese Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici, Mario Biondi e Manlio Dovì, protagonisti di una grande serata di spettacolo e solidarietà: tutti infatti saranno presenti a titolo gratuito, invitando anche con la loro generosità a sostenere lo scopo benefico dell’evento.

E al GDShow sarà dedicato un appuntamento davvero speciale con Cronache Siciliane Estate, il rotocalco condotto da Salvo La Rosa sulle reti tv del Gruppo Ses.La puntata, in onda mercoledì 4 settembre su TGS alle 14,30, alle 21,40 e alle 0,15 e su RTP alle 15 e alle 21, annuncerà la seconda edizione di sabato prossimo e ripercorrerà i momenti più intensi della prima, tenutasi il 15 settembre dello scorso anno con 4.400 spettatori che hanno gremito il Teatro antico e, sempre con la conduzione di Salvo La Rosa, un cast di artisti davvero prestigioso, da Pippo Baudo a Red Canzian, da Il Volo a Nino Frassica, Dolcenera, Mario Venuti, Nesli, I Soldi Spicci, Litterio.

E mentre lo scorso anno la finalità benefica si è concretizzata nel sostegno a quattro associazioni no profit siciliane e calabresi, quest'anno la scelta ampiamente condivisa è di sostenere il Comitato Sicilia della Fondazione Airc- Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. "La Fondazione – ha spiegato il presidente del Comitato Sicilia prof. Riccardo Vigneri - è il primo finanziatore in Italia della ricerca oncologica: nel 2018 ha devoluto ben 82 milioni di euro a progetti di ricerca e borse di studio, sostenendo 5000 ricercatori. Siamo grati di questa scelta che dimostra la sensibilità degli organizzatori del GDShow verso il volontariato e l’impegno sociale e scientifico su una problematica che, purtroppo, coinvolge in Italia tre milioni di pazienti e le loro famiglie".

Al GDShow 2019 e a tutti i suoi contenuti e protagonisti sarà dedicato uno speciale, in pubblicazione sulle edizioni di giovedì 5 settembre di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia.

L’evento sarà ampiamente veicolato dalle testate giornalistiche del Gruppo: i quotidiani Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, le tv Rtp e Tgs, le radio Antenna dello Stretto e Rgs, che trasmetteranno in diretta dal Teatro Antico, e i siti web gazzettadelsud.it e gds.it. Durante la serata saranno inoltre effettuate, con il supporto tecnico di Videobank, le riprese televisive per la realizzazione dello speciale “GDShow- Una Serata con le Stelle”, mirato anche alla promozione dei beni culturali del Parco Archeologico di Naxos e Taormina, che gestisce il teatro greco-romano. Lo speciale sarà trasmesso giovedì 19 settembre alle 21 sulle emittenti TGS e RTP, sul canale satellitare Viva l’Italia Channel e sui siti internet del gruppo SES.

I biglietti per lo spettacolo, il cui ricavato netto andrà al Comitato Sicilia della Fondazione Airc - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, sono ancora disponibili (ma solo in alcuni settori) su Ticket One, Circuito Box Office e sugli abituali canali di prevendita, al costo di 10 euro (gradinata non numerata), 20 euro (gradinata numerata), 30 euro (tribunetta e platea).

GDShow è realizzato in collaborazione con il partner Naïma, brand italiano di beauty store che abbina glamour e solidarietà; i main sponsor Terna, gestore della rete nazionale elettrica di alta tensione, e Promo Italia, agenzia di produzione televisiva; gli sponsor Cantieri Palumbo, Gruppo Formula 3, Terre di Shemir. Partner istituzionale la Regione Siciliana, con il Parco Archeologico di Naxos e Taormina; partner tecnici Videobank, Puntoeacapo e La Baronessa.

