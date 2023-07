Capo d'Orlando, il relax è dolcissimo: dalla pasta di mandorle al panettone al passito

Quando pensiamo a Capo d’Orlando non possiamo fare altro che pensare che pensare alla sterminata spiaggia, ai panorami mozzafiato, alla movida notturna. È questo, decisamente, uno dei litorali più belli della costa messinese e dell’intera Sicilia. In estate è un risvegliarsi di colori, spiagge attrezzate e pulite con tutti i servizi e variopinti ombrelloni, altre libere dotate di docce. La spiaggia del lungomare Andrea Doria regala tutto quello che una famiglia può cercare in estate: un bagno al mare, la tintarella, lunghe passeggiate e un paesaggio mozzafiato. Capo d’Orlando, un nome che è quasi un omaggio al paladino Orlando che pare fece una sosta da quelle parti sulla via per la Terra Santa.

La Spiaggia di Capo d'Orlando si distende all'interno del comune omonimo, proprio sotto il faro, alle falde del promontorio sotto cui sorge la cittadina. Si tratta di un bel triangolo di sabbia dorata che si protende verso un mare cristallino e trasparente. Particolarmente suggestiva la vista che la spiaggia regala verso le Eolie e che regala emozioni che ogni visitatore custodisce nel libro personale dei ricordi più belli.

Una spiaggia enorme e lunga chilometri, che inizia proprio a ridosso del faro. Le sue vaste dimensioni consentono spazi infiniti per tutti: si può giocare e divertirsi senza dare fastidio a nessuno.

Ci sono diversi lidi che si alternano con piattaforme e gazebo e i rispettivi lettini e ombrelloni, ognuno col suo chiosco e il servizio ristorante. Tutto quello che serve per trascorrere giornate all’insegna del relax. Il mare è davvero cristallino e limpido, un bell'azzurro sgargiante. Davanti si hanno magnifici scorci. Anche ad agosto, tanto lo spazio a disposizione, tanto senso di libertà, atmosfera familiare e decine e in alcune giornate pure decine di aquiloni svolazzanti in spiaggia.

Inutile dire che per un giro in bici o una passeggiata lungomare, questo posto sia fantastico. Tanti, come detto, i servizi. Per chi decide di dedicarsi una giornata originale in una spiaggia fantastica, merita sicuramente una visitala spiaggia della frazione di San Gregorio, a un chilometro e mezzo circa da Capo d’Orlando. È tra le più belle di una splendida provincia come quella di Messina. In tanti ricordano che Gino Paoli, nel lontano 1963, ne fotografò - durante un soggiorno in Sicilia - il fascino nella celebre canzone «Sapore di sale». Calette e piccole insenature sabbiose, acque limpide e cristalline, una caratteristica baia rendono questo luogo incantevole e unico. Anche per chi ama lo snorkeling ed è alla ricerca di emozioni forti che arrivano direttamente dai fondali per un crescendo di emozioni che rendono straordinaria Capo d’Orlando.

Un riconoscimento che arriva anche da una ricerca condotta da Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, che ha realizzato la classifica delle top 15 spiagge siciliane del 2023 su Instagram e TikTok. In quest'ultima c'è spazio anche per la Spiaggia di San Gregorio a Capo d'Orlando. Senza dimenticare le delizie della tavola: dal pesce freschissimo ai dolci straordinari e alle granite prelibate, immancabili in questi giorni di caldo.

