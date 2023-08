La messinese Federica Nolla vince a Belpasso ed è Miss Cinema Sicilia

La messinese Federica Nolla è prefinalista nazionale per l’edizione di MissItalia 2023 con il titolo di Miss Cinema Dr. Kleein Sicilia per Miss Italia Regione Sicilia. La fase regionale è guidata dall'esclusivista Salvo Consiglio.

Federica si è imposta nella prova regionale che è svolta a Belpasso, in provincia di Catania. Due anni fa, nell'edizione 2021 condizionata dal Covid, la sorella Alessia conquistò il pass per la finalissima: fu tra le 30 ragazze in lizza per il titolo di Miss italia.

Le foto sono state tratte dalla pagina Facebook Miss Italia Regione Sicilia