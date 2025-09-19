Eva Mangano vince il titolo di Miss Estate Orlandina

Eva Mangano, 17 anni, di Capo d'Orlando, ha vinto la XXIX edizione di Miss Estate Orlandina che si è svolta al Circoletto. La pin-up paladina ha avuto modo di completare il trittico del beauty-contest effettuando un photo-set presso il Monte del Santuario e partecipando insieme ad altre aspiranti modelle al Fashion on the road nell'isola pedonale cittadina con le creazioni di Veronica Mancani, stylist in ascesa, santagatese con atelier a Londra, in Inghilterra. Veronica Mancani si è diplomata, col massimo dei voti, all'Accademia d'arte sartoriale Le Grand Chic di Messina e dalle sue successive esperienze ha tratto l'ispirazione per i suoi abiti da sposa e cerimonia dai tratti romantici e principeschi che si evolvono coi tempi.