Lipari: Bruno rinuncia, restano in lizza 4 candidati a sindaco

Mariano Bruno non si candida a sindaco. E’ stato deciso nel corso di una riunione con i suoi rappresentanti. Due o tre candidati al consiglio potrebbero trasferirsi nella lista di Emanuele Carnevale. I papabili sono Franco Muscarà, Peppe Casella e Mario Cincotta. I candidati a sindaco scendono a 4. «Problematiche di carattere strettamente personale - spiega Mariano Bruno, che per due legislature era stato già sindaco di Lipari - mi inducono a non partecipare, quale candidato sindaco». I candidati diventano quattro: Annarita Gugliotta, Gaetano Orto, attuale vice sindaco, Emanuele Carnevale e Riccardo Gullo. Nei due Comuni di Salina, a Santa Marina ci confronteranno il sindaco uscente Domenico Arabia con Santino Ofria. A Malfa il sindaco uscente Clara Rametta ancora non ha rivali.

