Messina, dal centrosinistra solidarietà a Matilde Siracusano: «Trivialità in campagna elettorale»

Nella polemica nata dalle accuse dell’ex sindaco di Messina Cateno De Luca alla parlamentare della città dello Stretto Matilde Siracusano, il centrosinistra prende le difese della deputata di Forza Italia.

«Le donne e gli uomini della coalizione di centrosinistra con in testa il candidato sindaco, Franco De Domenico, esprimono totale solidarietà all’onorevole Matilde Siracusano, dopo le vergognose parole, insinuazioni e atteggiamenti sessisti dell’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca», si legge in una nota, che sottolinea come «Messina non è questa, i messinesi sono giovani, donne e uomini di valore. Messina non è la città dell’odio, ma una città che ha fatto della cultura, della solidarietà e dell’accoglienza la sua storia millenaria. La campagna elettorale è un confronto di programmi, di idee diverse - come è giusto sia in democrazia - non è certamente un abominio fino a questi livelli di trivialità».

