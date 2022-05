Il referendum per la costituzione del nuovo Comune Montemare si farà e sarà il 12 giugno. Lo ha stabilito il Tar di Catania che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comitato Montemare. Per Messina, dunque, sarà election day tra referendum nazionali, amministrative e referendum per la scissione del Montemare.

© Riproduzione riservata