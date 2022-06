Messina, quasi finito lo spoglio del referendum: prevale il "no" a Montemare

Quando mancano 4 sezioni all'appello, il referendum secessionista su Montemare a Messina si delinea: il "No" ha vinto quasi doppiando il "Si". Lo comunica il comitato per il No a Montemare.

"I Messinesi hanno deciso che la storia del nostro territorio dovrà essere unica ed unita, forte, senza la creazione dell'ennesimo carrozzone politico utile soltanto alle poltrone di pochi", è scritto in una nota. Il No a Montemare ha vinto con il 65,18% di consensi (52.606 voti) contro il 34,82% (28.103 voti) del Sì, interessante notare come il NO abbia vinto anche in alcuni villaggi coinvolti dalla secessione: Gesso con il 59,79%; Rodia con il 51,89%; Piano Torre con il 56,98%; San Saba con il 58,61%. In altre sezioni sempre ricomprese dalla secessione il sì ha vinto di misura: Spartà (114 SI e 112 NO); Orto Liuzzo (131 SI e 130 NO). "Alla fine il Sì a Montemare (nelle 13 sezioni dei territori coinvolti dalla secessione) si ferma a poco più del 56%, simbolo che la battaglia per un territorio unito non riguardava il solo "centro" -come qualcuno aveva affermato- ma la città, tutta", continua la nota del comitato.

