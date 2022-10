Cateno De Luca al Policlinico di Messina per un improvviso malore

Malore questa sera per l'ex sindaco di Messina Cateno De Luca. Il leader di Sud chiama Nord - come scrive la Gazzetta del Sud - è stato portato al Policlinico di Messina, a quanto pare per gli effetti di un eccessivo affaticamento che, in un primo momento avevano fatto pensare a qualcosa di più grave.

Dal suo entourage emerge ottimismo e i primi esami hanno dato esiti rincuoranti. Con ogni probabilità De Luca sarà trattenuto al Policlinico per ulteriori accertamenti e per una fase di osservazione. Al Policlinico anche il sindaco Basile e altri esponenti politici vicini all'ex primo cittadino.

