Santa Marina Salina, arrivano le telecamere per stanare chi sporca

Nel Comune di Santa Marina Salina sono in arrivo le telecamere in alcune località che purtroppo quasi ogni giorno devono fare i conti con il deposito selvaggio dei rifiuti.

L’iniziativa è della giunta comunale guidata dal sindaco Domenico Arabia che a furia di assistere al degrado più assoluto nell’area portuale e presso l’isola ecologica e anche in prossimità della sede del Museo del Vino, punta ad un controllo no stop per rendere sempre più’ pulito il Comune, uno dei tre di Salina. Così d’intesa con l’Ufficio tecnico ha dato incarico per far installare, a partire da Locopalmo, gli impianti di videosorveglianza. «È l’unica soluzione possibile – dice il sindaco Arabia – per stroncare questo fenomeno di diffusione di sterpaglie e rifiuti vari abbandonati presso l’isola ecologica, l’area portuale e in prossimità del Museo del vino, ma anche all’interno tenuto conto che purtroppo all’interno non c’è personale addetto».

Lo stesso sindaco Arabia ha previsto un’altra iniziativa che riguarda spiega «la concessione di un assegno mensile per 13 mensilità ai nuclei familiari composti da residenti in questo Comune con tre o più figli inferiore a 18 anni». (notiziarioeolie.it)

© Riproduzione riservata