Proroga di un anno per la sede distaccata del tribunale di Lipari

Per la sezione distaccata del tribunale di Lipari, la cui chiusura era fissata per il prossimo 31 dicembre, arriva la proroga fino al gennaio 2024. Come garantito a suo tempo dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio la proroga, che riguarda anche il tribunale dell’Elba, è stata inserita nel decreto Milleproroghe 2023, il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei ministri. La chiusura era stata fissata per il 31 dicembre 2022. Nei giorni scorsi era stato dichiarato non ammissibile un emendamento presentato da parlamentari del Pd. Ora i fascicoli già inviati alla sede centrale del tribunale di Barcellona dovranno ritornare alle Eolie.

«Che bel regalo di Natale» è il primo commento del presidente dell’associazione forense delle Isole Eolie Luca Zaia. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Lipari Riccardo Gullo, che recentemente era stato a Roma insieme all’avvocato Zaia per perorare la causa del tribunale di Lipari con i sottosegretari della Giustizia, i quali avevano assunto impegni, adesso mantenuti.

Nell’arcipelago adesso si punta alla definitiva stabilizzazione del tribunale forti anche della dichiarazione del ministro che, a settembre, intervenendo in un question time al Senato ha anticipato che il governo valuterà la possibilità di ripristinare, definitivamente, le sezioni distaccate delle isole minori, richiamando, a tal proposito, la recente modifica all’articolo 119 della Costituzione, ovvero «la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità».

La prossima battaglia alle Eolie riguarderà l’ospedale. Sono state preannunciate una serie di iniziative per far garantire il potenziamento dei medici e servizi adeguati alle esigenze delle popolazioni eoliane.

