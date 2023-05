Elezioni a Sant’Agata di Militello, tre uomini per una poltrona: tutte le liste

Tre uomini per una poltrona. A Sant’Agata di Militello, per le Amministrative del 28 e 29 maggio, sono tre gli sfidanti per la poltrona di sindaco. Ricandidatura per Bruno Mancuso, attuale sindaco e con una esperienza da senatore. Medico nefrologo, 67 anni, sarà sostenuto dal movimento autonomista Sud chiama Nord. Se dovesse vincere, sarebbe il suo secondo mandato consecutivo e la sua quarta volta con la fascia di sindaco, dopo le prime due esperienze tra il 2004 e il 2013.

In corsa anche avvocato Paolo Starvaggi, assessore dal 1999 al 2003 della giunta, già segretario provinciale del Pd e poi esponente di Italia Viva. È un noto legale santagatese che si presenta con la lista Sant’Agata va in porto, che conta numerosi sostenitori indirizzati al cambiamento.

Terzo sfidante Nicola Versaci, 46 anni, docente di educazione fisica e allenatore di calcio. Sarà rappresentato da una lista “Io Amo Sant’Agata” composta da giovani e casalinghe. Ha un passato da tronista nel programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi.

Ecco le liste.

Candidato sindaco Bruno Mancuso

UNITI PER SANT'AGATA

Calogero Pedalà

Salvatore Armeli Moccia detto Salvo

Domenico Barbuzza detto Mimmo

Monica Alessandra Maria Brancatelli

Maria Damiano detta Dora

Valeria Fazio

Alberto Ferraù

Calogerino Giacomo Indriolo detto Rino

Enrico Natale

Daniela Pilato

Marzio Poma

Ilaria Pulejo detta Puleio o Puleo

Laura Reitano

Salvatore Sanna

Ivanboris Sberna detto Chicco

Antonio Vitale

Candidato sindaco Nicola Versaci

SANT'AGATA NEL CUORE

Angelina Marzolino

Salvatore Mistretta

Francesco Paolo Saverino

Angela Trovato

Domenico La Marca

Giuseppa Armaleo

Aurora Maria Pasquale

Fausto Vetri

Pier Paolo Intelisano

Rosaria Oliveri

Pino Barbaro

Giovanni Villari

Candidato sindaco Paolo Starvaggi

SANT'AGATA VA IN PORTO

Giuseppe Puleo

Viviana Lembo

Giuseppe Ortoleva

Francesca Alascia

Filippo Alioto

Carolina Devardo Castrovinci

Assunta Dubolino

Salvatore Galipò

Marco Marotta

Daniela Naro

Calogero Raffiti

Danilo Russo Lacerna

Carmelo Sanna

Giuseppe Zingales

Marcello Donato Lemma

© Riproduzione riservata