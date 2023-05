Ponte sullo Stretto di Messina, il governo pone la questione di fiducia

Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia sul decreto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina nel testo dalle commissioni. La votazione avrà luogo domani (martedì 16 maggio) alle 12, al termine delle dichiarazioni di voto che inizieranno alle ore 10,30. Seguirà, dalle 13 alle 20 ed eventualmente in una seduta notturna, l’esame degli ordini del giorno. Il termine per la presentazioine degli ordini del giorno è stato fissato alle ore 15 di oggi. Il voto finale sul provvedimento si terrà mercoledì 17 alle ore 10,30.

L’attraversamento stabile sullo Stretto, si legge sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato progettato secondo lo schema del ponte sospeso. «Il progetto tecnico attualmente disponibile - prosegue il ministero - consiste in circa 8.000 elaborati e prevede una lunghezza della campata centrale tra i 3.200 e i 3.300 metri, a fronte di 3.666 metri di lunghezza complessiva comprensiva delle campate laterali, 60,4 metri larghezza dell’impalcato, 399 metri di altezza delle torri, 2 coppie di cavi per il sistema di sospensione, 5.320 metri di lunghezza complessiva dei cavi, 1,26 metri come diametro dei cavi di sospensione, 44.323 fili d’acciaio per ogni cavo di sospensione, 65 metri di altezza di canale navigabile centrale per il transito di grandi navi, con volume dei blocchi d’ancoraggio pari a 533.000 metri-cubi».

L’opera, si legge ancora sul sito del Mit, è costituita da 6 corsie stradali, 3 per ciascun senso di marcia (2 + 1 emergenza) e 2 binari ferroviari, per una capacità dell’infrastruttura pari a 6.000 veicoli/ora e 200 treni/giorno. Il progetto prevede inoltre l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per dare vita ad un servizio di trasporto pubblico locale tra le due città di Messina e Reggio Calabria. Il ponte è stato progettato con una resistenza al sisma pari a 7,1 magnitudo della scala Richter, con un impalcato aerodinamico di «terza generazione» stabile fino a velocità del vento di 270 km/h.

© Riproduzione riservata