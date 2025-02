Messina, task force per gli interventi nei torrenti Zafferia e San Filippo dopo l’alluvione

Un tavolo tecnico per affrontare le criticità idrogeologiche nei torrenti Zafferia e San Filippo e adeguare le soluzioni progettuali dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito il Messinese nelle scorse settimane. Dirigenti e tecnici si sono riuniti nella sede della Struttura commissariale per il contrasto al dissesto idrogeologico, in piazza Ignazio Florio, per valutare gli interventi di messa in sicurezza, il cui costo stimato si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

Il raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dalla Technital, che ha ottenuto l'incarico per la progettazione delle opere di sistemazione del torrente Zafferia e di mitigazione del rischio alluvionale per il San Filippo, ha illustrato ai tecnici della struttura contro il dissesto idrogeologico, dell'autorità di bacino, della protezione civile regionale e del Comune di Messina gli interventi necessari per ridurre i pericoli.

«Un incontro utile a unire le forze e a confrontarsi sulle migliori tipologie di intervento. Abbiamo dato mandato alla Technital di procedere con le verifiche idrauliche delle aste fluviali sulla base delle quali verranno indicate le più idonee direttive di progettazione», afferma Sergio Tumminello, soggetto attuatore della struttura di contrasto al dissesto idrogeologico.