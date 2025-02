Schifani: «I termovalorizzatori si faranno». E sulla ricandidatura: «Il problema non si pone»

«I termovalorizzatori si faranno e i lavori partiranno entro il 2027». Renato Schifani ribadisce la sua linea al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, intervenendo alla seconda giornata dell’evento «65% e Oltre!», dedicato alla gestione dei rifiuti in Sicilia.

Il presidente della Regione Siciliana sottolinea il lavoro fatto in un anno da commissario per l’emergenza rifiuti: «Domani è il compleanno della mia nomina a commissario, avvenuta il 21 febbraio di un anno fa, e ho dovuto convincere il governo. Non c’era un piano rifiuti per la Sicilia. Ho lavorato in silenzio per fare quel piano. Ora possiamo lavorare concretamente per realizzarli i termovalorizzatori. Mi sono mosso per un percorso ordinario per evitare ricorsi e controricorsi. I ricorsi sono arrivati lo stesso ma sono sereno: il conferimento di 300 mila tonnellate l’anno determinerà un abbattimento dei rifiuti, dell’anti-igienicità e dell’emergenza e un abbattimento dei costi di rifiuti. I cittadini pagheranno di meno, ho detto no alla soluzione mista pubblico-privata che avrebbe portato ad un incremento poi del canone, abbiamo messo 800 milioni di euro e se mancano altre risorse le troveremo. È un imperativo categorico, mi assumo l’impegno. Non sono atti di programmazione ma di realizzazione del buon governo sul territorio».