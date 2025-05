Bando da 135 milioni per il turismo siciliano, fondi per ristrutturazioni e ammodernamento

«Un passo avanti per il turismo siciliano: il nuovo bando da 135 milioni…», Lo ha presentato a Lipari l’assessore regionale al turismo Elvira Amata. «Ho avuto il piacere - ha affermato - di essere ospite nell'incantevole isola di Lipari, dove ho presentato, su invito di Federalberghi rappresentata da Cristian Del Bono, un'importante iniziativa per il settore turistico: un bando da 135 milioni di euro dedicato agli imprenditori e alle imprese turistico ricettive. Il bando, si propone di sostenere la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture turistiche esistenti, creando anche nuove opportunità di posti letto attraverso la riconversione di immobili abbandonati, tra cui quelli di pregio storico, architettonico e paesaggistico. È fondamentale che le isole minori, le zone a marginalità ricettiva, e quelle rurali, siano incluse in questo progetto».

«Abbiamo infatti previsto - ha puntualizzato - che queste aree ricevano un punteggio premiante nella valutazione delle domande, tenendo conto delle sfide specifiche che questi territori affrontano. La risposta degli imprenditori presenti è stata entusiasta, segno che c'è un forte interesse verso questa misura attesa da tempo. È essenziale per la politica confrontarsi con gli stakeholder e garantire che le misure proposte rispondano effettivamente ai bisogni del territorio. Il mio tour continua: dopo Lipari, ci saranno altre tappe per discutere e illustrare il bando. È un'opportunità imperdibile per il nostro turismo e per il futuro delle nostre isole minori».