Il ministero dell’Istruzione e del merito ha approvato i finanziamenti destinati al Comune di Messina per la realizzazione e riconversione di asili nido nell’ambito del Pnrr, Missione 4 - Istruzione e ricerca, Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU. Messina ottiene 5 milioni e 400 mila euro.