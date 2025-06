Stromboli, nuovo vertice per mettere in sicurezza l’isola dalle continue alluvioni

Dopo aver provato il nuovo sistema d’allarme per la segnalazione di maremoto per l’attività esplosiva parossistica, si è anche tenuto un vertice alla presenza di vulcanologi, Protezione civile, vigili del fuoco e amministratori comunali per accelerare i lavori per la messa in sicurezza di Stromboli.

Continuamente gli interventi erano stati sollecitati dagli abitanti, operatori turistici e dalla Pro Loco Amo Stromboli. La presidente Rosa Oliva aveva anche sollecitato il presidente della Regione Renato Schifani che è anche delegato per l’emergenza Stromboli e ha convocato a Palermo una riunione per martedì 17 giugno. Con Protezione Civile, Dipartimento regionale sviluppo territoriale, Corpo forestale, Autorità di bacino, Genio Civile, esperta del Presidente, Sindaco di Lipari e Pro Loco Amo Stromboli.

“La Pro Loco – afferma Rosa Oliva - è profondamente grata per la considerazione in cui sono state tenute le sue sollecitazioni e per essere stata coinvolta nel tavolo che affronterà la situazione di un’Isola che ha tanto bisogno di attenzione e cura. In questa occasione, conferma e rinnova l’impegno senza tregua per sorvegliare la trasparenza e conseguire al più presto risultati efficaci attraverso gli interventi che le pubbliche istituzioni vorranno impegnare nella situazione dell’Isola.