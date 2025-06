I 70 anni della Conferenza del 1955, a Taormina oggi la sessione ministeriale

Tutto saltato ieri, per il maltempo, nella prima giornata taorminese delle celebrazioni dei 70 della Conferenza di Messina, abilmente tramutata con una sorta di operazione di marketing istituzionale in Conferenza di Messina e Taormina, per ricordare anche il ruolo determinante che comunque le bellezze della Perla dello Jonio ebbero, nel 1955, per stemperare gli animi tra i ministri del tempo, riuniti la sera sorseggiando passito nei giardini del San Domenico.

Proprio al San Domenico Palace Hotel, oggi, si riunisce la sessione ministeriale presieduta dal vicepremier Antonio Tajani, a cui prendono parte i rappresentanti degli Stati membri, dei Paesi candidati e potenziali candidati (Kosovo) e la commissaria Ue per l’Allargamento e la Politica di vicinato, Marta Kos. Integrazione, competitività e sicurezza saranno le tre parole chiave della riunione di stamattina, con una importante finestra aperta sul delicato tema del processo di allargamento, a cui si dovrà accompagnare una non più rinviabile accelerazione sulle riforme interne.