Denuncia della Uila: «Tre anni senza risposte dal Comune a Francavilla di Sicilia, azienda vuole delocalizzare»

“Abbiamo chiesto e ottenuto un confronto urgente con i vertici della Di Costa Spa a Francavilla di Sicilia, un’impresa dolciaria che assicura lavoro a decine di dipendenti con punte stagionali di 150 occupati e che esporta in 54 nazioni. L’azienda segnala che attende ancora dal Comune in terra d’Alcantara un sì o un no, una risposta formale e motivata, sul progetto di ampliamento presentato nel 2022. Un investimento da 10 milioni di euro per l’apertura di un terzo stabilimento produttivo con significative ricadute occupazionali. Dall’incontro, altresì, è emerso che la Di Costa non esclude adesso neppure l’ipotesi di delocalizzazione. Siamo allarmati nell’apprendere di un’opportunità negata per il territorio e di un possibile disastro sociale, che meritano l’intervento del prefetto di Messina alla cui sensibilità istituzionale facciamo appello affinché convochi al più presto tutte le parti interessate in modo da chiarire e risolvere una situazione a oggi paradossale”.