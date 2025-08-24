Si è spento a 88 anni Luciano Ordile: fu vicepresidente dell’Ars e assessore regionale

Si è spento a 88 anni Luciano Ordile, uno dei politici messinesi che ha lasciato il segno tra gli anni Settanta e l'inizio del nuovo millennio. Figura di spicco della vita politica regionale, Ordile era nato a Gesso nel 1937. Le sue radici sono rimaste sempre lì, tra Gesso e Salice, in quei borghi collinari di Messina che amò per tutta la sua vita.
È stato vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana esattamente 30 anni fa, assessore regionale agli enti locali e poi al turismo e presidente dell'Ente teatro Vittorio Emanuele, oltre che deputato. Il suo titolo di studio era quello di geometra ma il suo impegno e amore per la cultura lo ha portato a organizzare alcuni degli eventi più importanti avvenuti a Messina e in Sicilia tra gli anni Settanta e Novanta. Mostre, convegni internazionali, contatti con le più prestigiose istituzioni culturali del mondo.
Per tutta la sua vita si è detto «orgogliosamente democristiano». Era un esponente di spicco all'interno dello scudocrociato messinese, un punto di equilibrio, riconosciuto e apprezzato, tra le varie correnti della vecchia «Balena bianca». Ha attraversato, come molti politici dell'epoca, la fase della via giudiziaria, ai tempi di «Mani pulite». È stato messo sotto inchiesta per un viaggio compiuto in Giappone quando era assessore regionale al turismo, fu sospeso dalla carica di deputato all'Ars, poi dal processo ne è uscito pulito. Aveva un carattere aperto e gioviale e sapeva essere presente nella vita delle comunità. I funerali si terranno martedì nella cattedrale di Messina
Cuffaro: grande democristiano che ha servito la Sicilia
«Oggi piangiamo la scomparsa di Luciano Ordile, un grande democristiano che ha servito la Sicilia con assoluta dedizione e alto senso delle istituzioni». Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC. «Uomo appassionato di cultura, ha dato un impulso importantissimo alla politica della nostra Terra, con uno sguardo sempre attento al mondo dei giovani e della scuola. La sua morte - conclude - lascia un vuoto nella comunità politica e culturale di Messina e della Sicilia intera».
