Si è spento a 88 anni Luciano Ordile: fu vicepresidente dell’Ars e assessore regionale

Si è spento a 88 anni Luciano Ordile, uno dei politici messinesi che ha lasciato il segno tra gli anni Settanta e l'inizio del nuovo millennio. Figura di spicco della vita politica regionale, Ordile era nato a Gesso nel 1937. Le sue radici sono rimaste sempre lì, tra Gesso e Salice, in quei borghi collinari di Messina che amò per tutta la sua vita.

È stato vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana esattamente 30 anni fa, assessore regionale agli enti locali e poi al turismo e presidente dell'Ente teatro Vittorio Emanuele, oltre che deputato. Il suo titolo di studio era quello di geometra ma il suo impegno e amore per la cultura lo ha portato a organizzare alcuni degli eventi più importanti avvenuti a Messina e in Sicilia tra gli anni Settanta e Novanta. Mostre, convegni internazionali, contatti con le più prestigiose istituzioni culturali del mondo.

Per tutta la sua vita si è detto «orgogliosamente democristiano». Era un esponente di spicco all'interno dello scudocrociato messinese, un punto di equilibrio, riconosciuto e apprezzato, tra le varie correnti della vecchia «Balena bianca». Ha attraversato, come molti politici dell'epoca, la fase della via giudiziaria, ai tempi di «Mani pulite». È stato messo sotto inchiesta per un viaggio compiuto in Giappone quando era assessore regionale al turismo, fu sospeso dalla carica di deputato all'Ars, poi dal processo ne è uscito pulito. Aveva un carattere aperto e gioviale e sapeva essere presente nella vita delle comunità. I funerali si terranno martedì nella cattedrale di Messina