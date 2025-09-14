Eolie, in arrivo 15 milioni di euro per realizzare porti alternativi nelle isole minori

Alle Eolie continua la “pioggia” di finanziamenti per i porti. E in modo particolare i fondi in arrivo riguardano gli scali alternativi, che una volta realizzati permetteranno alle sei isole del Comune di Lipari di non aver aver più problemi di collegamenti in caso di condizioni meteo marine avverse.
Con i finanziamenti dei porti di Pignataro e Acquacalda salgono a circa 15 milioni i finanziamenti stanziati. Per Pignataro sono 2 milioni 434 mila 326 euro e per Acquacalda per 331 mila euro.
La graduatoria è stata approvata e pubblicata da “Casa Italia”, e riguarda le proposte progettuali presentate sia dalla Regione, assessorato delle Infrastrutture, per ciò che concerne i porti di rilevanza regionale (in totale 12 nel Comune di Lipari), sia per il municipio isolano per gli approdi di rilevanza comunale (in totale 10).
Il sindaco Riccardo Gullo, specifica che “a seguito della pubblicazione del decreto di scorrimento della graduatoria sono state ammesse altre due proposte progettuali tra quelle presentate dalla Regione e che pertanto le proposte progettuali di rilevanza regionale collocati favorevolmente in graduatoria sono 5”.
Panarea per 220 mila e 64 euro (la Regione per lo stesso scalo aveva già diffidato la progettazione per un importo di circa un milione di euro); Alicudi per 651 mila 808 euro; Filicudi per 459 mila 424 euro. Per un totale di 4 milioni 94 mila 816 euro. Mentre per ciò che concerne le proposte progettuali di rilevanza comunale rimangono collocati favorevolmente in graduatoria 7 progetti.
Lipari-Porticello per un milione 920 mila euro; Stromboli, vecchio scalo di Ficogrande, per un milione 380 mila euro; Lipari Acquacalda vecchio scalo, per un milione 380 mila euro; Vulcano Gelso per un milione 920 mila euro; Vulcano ponente 500 mila euro; Ginostra Lazzaro un milione 920 mila euro; Alicudi vecchio scalo Palomba per un milione 380 mila euro. Per un totale di 10 milioni 400 mila euro.
“I finanziamenti – commenta Gullo – consentiranno finalmente una ricostruzione della portualità storica abbandonata negli ultimi decenni che permetterà con la realizzazione di scali alternativi anche alle isole minori sempre più bistrattate nel periodo invernale, di non aver più problemi a livello di sospensione dei collegamenti marittimi”.
