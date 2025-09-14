Eolie, in arrivo 15 milioni di euro per realizzare porti alternativi nelle isole minori

Alle Eolie continua la “pioggia” di finanziamenti per i porti. E in modo particolare i fondi in arrivo riguardano gli scali alternativi, che una volta realizzati permetteranno alle sei isole del Comune di Lipari di non aver aver più problemi di collegamenti in caso di condizioni meteo marine avverse.

Con i finanziamenti dei porti di Pignataro e Acquacalda salgono a circa 15 milioni i finanziamenti stanziati. Per Pignataro sono 2 milioni 434 mila 326 euro e per Acquacalda per 331 mila euro.

La graduatoria è stata approvata e pubblicata da “Casa Italia”, e riguarda le proposte progettuali presentate sia dalla Regione, assessorato delle Infrastrutture, per ciò che concerne i porti di rilevanza regionale (in totale 12 nel Comune di Lipari), sia per il municipio isolano per gli approdi di rilevanza comunale (in totale 10).

Il sindaco Riccardo Gullo, specifica che “a seguito della pubblicazione del decreto di scorrimento della graduatoria sono state ammesse altre due proposte progettuali tra quelle presentate dalla Regione e che pertanto le proposte progettuali di rilevanza regionale collocati favorevolmente in graduatoria sono 5”.