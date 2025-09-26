Malfa, Muscolino commissario dopo la morte del sindaco Rametta

Dopo la morte del sindaco di Malfa, Clara Rametta, il presidente della Regione, Renato Schifani ha nominato il commissario ad acta. Si tratta di Silvia Muscolino che si è insediata sostituendo la giunta municipale che per qualche settimana è stata retta dal vice sindaco Giuseppe Siracusano. Muscolino ha già ricoperto vari incarichi come segretario generale in diversi Comuni siciliani.

A Malfa tra i primi provvedimenti vi è stato un intervento di teleassistenza per la reinstallazione del programma “concilia” su nuovo pc dell’ufficio della polizia municipale con una spesa di 366 euro.

La precedente giunta era in carica da quasi due legislature. Ormai mancava poco per le nuove elezioni che sicuramente avrebbe garantito la riconferma del sindaco Rametta che in questi anni con la sua azione politico-amministrativa ha fatto fare insieme alla sua giunta un salto di qualità al piccolo Comune di Malfa, uno dei tre di Salina. Invece la morte l’ha fermata.