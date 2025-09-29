Eolie, 21 associazioni chiedono la modifica dell'ordinanza che penalizza gli armatori

Difatti, l’ordinanza, emanata il 10 agosto 2024, è stata resa operativa soltanto a partire dall’estate 2025, senza preventiva condivisione con gli operatori del settore. L’applicazione tardiva ha compromesso la programmazione già avviata dalle imbarcazioni con base a Lipari e Vulcano, incidendo negativamente sull’intera stagione turistica. Inoltre, le ordinanze contingibili e urgenti devono essere temporanee, proporzionate e limitate nel tempo. Il loro protrarsi oltre l’emergenza che le ha motivate ne determina l’illegittimità

“Pur condividendo le finalità di tutela della sicurezza e della salute pubblica – spiega Salvatore Tesoriero, presidente dell’associazione albergatori di Panarea - la modalità di applicazione del provvedimento ha generato effetti sproporzionati e distorsivi, determinando: disparità di trattamento tra operatori locali e quelli provenienti dalla terraferma; concentrazione dei flussi turistici in poche giornate; danni economici rilevanti al tessuto produttivo e sociale delle isole”.

Ventuno tra associazioni e comitati, assieme agli armatori e ai barcaioli delle Isole Eolie, intendono manifestare la propria profonda preoccupazione e al contempo la massima solidarietà a tutte le attività economiche e ai lavoratori del settore marittimo locale, gravemente penalizzati dall’ordinanza sindacale emanata in materia di regolamentazione degli sbarchi turistici non di linea a Panarea e Stromboli.

“Vi è una disparità di trattamento – sottolinea Rosa Oliva, presidente della Pro Loco di Stromboli - tra operatori locali e provenienti dalla terraferma. L’ordinanza consente alle unità provenienti dalla Calabria di sbarcare a Panarea e Stromboli quattro giorni a settimana, con flussi potenziali fino a 9.120 passeggeri per isola. Per contro, le imbarcazioni delle Eolie, equiparate a quelle provenienti dalla Sicilia, risultano limitate a un flusso massimo di 3.180 passeggeri settimanali per isola, con una riduzione incomprensibile e ingiustificata rispetto alla loro funzione di collegamento e servizio turistico interisole e a 9000 passeggeri settimanali per isola provenienti dalla Sicilia”.

“La riduzione delle giornate e delle fasce orarie di approdo, anziché distribuire i flussi, ha prodotto l’effetto opposto, hanno rimarcato le associazioni e i comitati - congestione portuale e nei centri abitati; aumento degli assembramenti; maggiori rischi per ordine pubblico e sicurezza. Ne deriva una contraddizione evidente tra obiettivi dichiarati e risultati effettivi. Impatto economico e sociale. Le barche passeggeri interisole non hanno soltanto una funzione turistica, ma svolgono un ruolo essenziale per la continuità territoriale e la sicurezza civile. La loro attività: rappresenta un presidio stabile per eventuali emergenze, grazie alla presenza costante nei porti eoliani; contribuisce in maniera determinante al mantenimento dell’offerta turistica, sostenendo tour operator, gruppi organizzati e l’intero indotto; incide direttamente sull’immagine internazionale delle Eolie, compromessa dalle attuali limitazioni”.

Hanno quindi richiesto la revoca dell’Ordinanza n. 46/2024, oppure la sua modifica sostanziale, introducendo criteri equi e sostenibili che tengano conto della stagionalità e assicurino parità di trattamento tra operatori locali e non locali. Il tutto con l’obiettivo di garantire un sistema equilibrato, capace di tutelare al tempo stesso l’economia delle Eolie, l’immagine turistica internazionale e la resilienza del territorio”.

