Lipari, il ministro della Salute Schillaci: «Cureremo la sanità isolana. I progetti ci sono ed è in arrivo la legge speciale»

«L'insularità non può e non deve costituire una barriera all’equità di accesso ai servizi, a partire proprio da quelli sanitari». L’ha detto a Lipari il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo agli Stati generale delle isole minori.

«Garantire alle aree più disagiate - ha aggiunto - come quelle interne o le isole minori, assistenza sanitaria di qualità e sicurezza delle cure significa avere a disposizione reti integrate territorio-ospedale, poter contare su un trasporto sanitario e infrastrutture che garantiscano la gestione del primo intervento e dell’emergenza, penso anche alle elisuperfici».

“In più – ha puntualizzato – puntiamo al potenziamento dei servizi di telemedicina e incentivi al personale. Il governo sta lavorando a un disegno di legge per le isole minori a cui il ministero della Salute ha dato il proprio contributo che fa leva proprio su queste finalità. Il provvedimento dovrebbe arrivare presto all’esame del consiglio dei ministri».