Lipari, il ministro della Salute Schillaci: «Cureremo la sanità isolana. I progetti ci sono ed è in arrivo la legge speciale»

«L'insularità non può e non deve costituire una barriera all’equità di accesso ai servizi, a partire proprio da quelli sanitari». L’ha detto a Lipari il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo agli Stati generale delle isole minori.
«Garantire alle aree più disagiate - ha aggiunto - come quelle interne o le isole minori, assistenza sanitaria di qualità e sicurezza delle cure significa avere a disposizione reti integrate territorio-ospedale, poter contare su un trasporto sanitario e infrastrutture che garantiscano la gestione del primo intervento e dell’emergenza, penso anche alle elisuperfici».
“In più – ha puntualizzato – puntiamo al potenziamento dei servizi di telemedicina e incentivi al personale. Il governo sta lavorando a un disegno di legge per le isole minori a cui il ministero della Salute ha dato il proprio contributo che fa leva proprio su queste finalità. Il provvedimento dovrebbe arrivare presto all’esame del consiglio dei ministri».
Tutti i sindaci delle isole d’Italia hanno sottolineato l’esigenza di potenziare i servizi: «Se c’è mare mosso e vento non viaggiano gli aliscafi e neppure l’elisoccorso e c’è il rischio di poter morire».
Mario Paino, già direttore generale del Papardo di Messina e dirigente medico all’ospedale di Lipari ha spiegato che l’unica soluzione è «garantire un presidio del 118 in tutte le isole minori».
