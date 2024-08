Ponte sullo Stretto, Salvini: «Entro l’anno la cantierizzazione»

Per quanto riguarda la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina «ci sono 239 domande dal ministero dell’Ambiente a cui verranno date 239 risposte entro il mese di settembre, quindi è chiaro che se si sono presi 4 mesi in più per dare tutte le garanzie ambientali possibili e immaginabili, cosa che è giusto che sia, entro l’anno l’obiettivo è approvare il progetto definitivo e partire con la cantierizzazione». Lo ha detto, in un punto stampa al Meeting di Rimini, il vicepremier, Matteo Salvini.

«Alcune ricerche autorevoli come OpenEconomics - ha detto il ministro - hanno ribadito gli effetti positivi sul Pil, con benefici sul Pil di oltre 23 miliardi che ricadranno su tutto il Paese, da Nord a Sud. Solo in Italia la sinistra fa opposizione a infrastrutture e opere pubbliche attese da decenni, mentre tutto il mondo sta costruendo ponti per unire, lavorare e ridurre l’inquinamento». «Io andrò avanti con determinazione - ha aggiunto - per garantire a milioni di italiani di poter lavorare, viaggiare e studiare senza attendere ore sotto il sole un traghetto, come sta accadendo anche in questi giorni a Messina o Villa San Giovanni».