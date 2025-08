Geopop spiega il Ponte sullo Stretto: un video racconta il progetto ingegneristico italiano

Geopop, il canale di divulgazione scientifica e tecnica che racconta la scienza in modo semplice e spettacolare, in un video illustra i particolari legati al Ponte sullo Stretto di Messina, l’infrastruttura destinata a collegare, una volta per tutte, la Sicilia alla Calabria.

Nel video, il team di Geopop analizza progetto, caratteristiche tecniche, sfide ingegneristiche, sostenibilità e sicurezza sismica del ponte sospeso più lungo al mondo. Un'immersione nell’opera, raccontata con animazioni 3D, dati aggiornati, confronti con altri grandi ponti del mondo e uno stile coinvolgente che da anni caratterizza i contenuti del canale.