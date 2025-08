Il giorno del Ponte sullo Stretto, oggi atteso il via libera dal Cipess

Al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, presieduto dal presidente del Consiglio che non sempre partecipa alle riunioni, approda dunque il piano per il via libera, poi entro 60 giorni è atteso il parere della Corte dei conti e quindi il passaggio esecutivo (entro 470 giorni), ma i primi cantieri propedeutici potrebbero partire presto.

A sottolineare quale sarà la possibile ricaduta dal punto di vista economico è il sottosegretario, con delega al Cipess, Alessandro Morelli: «Il contributo al Pil nazionale sarà di 23,1 miliardi, con 36.700 posti di lavoro stabili e 10,3 miliardi di entrate fiscali per lo Stato grazie al ponte sullo Stretto di Messina, già nella fase di cantiere del progetto». «A regime, il valore attuale netto economico - sottolinea - sarà positivo per 1,8 miliardi di euro, grazie a minori tempi e costi di trasporto, maggiore efficienza logistica, incremento dei flussi turistici e riduzione delle emissioni inquinanti».

L’intervento sarà interamente finanziato con fondi pubblici per un valore complessivo di 13,532 miliardi di euro. Oltre alla struttura principale di 3.300 metri di campata, vanno considerati circa 40 km di raccordi stradali e ferroviari, in gran parte in galleria, per collegare il ponte alle principali autostrade e linee ferroviarie ad alta capacità di Calabria e Sicilia. «Il progetto del Ponte - dice ancora l’esponente leghista - si inserisce in un più ampio programma di rilancio infrastrutturale promosso dal ministero dei Trasporti, con investimenti tra Sicilia e Calabria del valore di 70 miliardi di euro fino al 2032».

All’incontro parteciperanno anche i presidenti delle due regioni interessate (Renato Schifani e il dimissionario Roberto Occhiuto), il presidente della Conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga e l’amministratore delegato della società Stretto di Messina Pietro Ciucci. L’approdo al Cipess del progetto del ponte sarà salutato in maniera compatta da tutto il centrodestra mentre le opposizioni già sono sul piede di guerra. «Alla storia passerà lo spreco», dicono dal Pd. «Rappresenta il più grande regalo ai privati nella storia della Repubblica», sottolineano da Avs.