Meno di 10 euro per attraversare in auto il Ponte sullo Stretto

«Ad oggi, al netto dell’adeguamento all’inflazione alla data di entrata in esercizio del ponte, si stima una tariffa base per le autovetture inferiore a 10 euro, con riduzioni significative per i viaggi frequenti». Lo si legge in una nota della società Stretto di Messina sull’ok del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. «La puntuale definizione delle tariffe si avrà in prossimità dell’apertura al traffico del ponte», aggiunge la nota, in cui si precisa che l’ipotesi di piano tariffario è «sensibilmente inferiore agli attuali costi di attraversamento».

«Per quanto riguarda i pedaggiamenti per il traffico veicolare, sono state individuate tariffe ottimali che garantiscono l’equilibrio economico-finanziario della concessione e, al contempo, promuovano la continuità territoriale tra Sicilia e Calabria», precisa la nota, spiegando che «il sistema di finanziamento dell’opera ha consentito di sviluppare un’ipotesi di piano tariffario sensibilmente inferiore agli attuali costi di attraversamento dello Stretto di Messina pur garantendo nel periodo di esercizio dell’opera l’integrale copertura dei costi operativi e degli investimenti in manutenzione straordinaria».