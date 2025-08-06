Ponte sullo Stretto, cantieri al via da settembre

Disco verde del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Dopo decenni di false partenze, ricorsi e polemiche, il piano per collegare Calabria e Sicilia può passare alla fase realizzativa. Con l’obiettivo dei primi cantieri già in autunno e il taglio del nastro tra 7-8 anni. Sarà «il ponte a campata unica più lungo del mondo», annuncia soddisfatto il vicepremier e titolare delle Infrastrutture Matteo Salvini. «Una tappa fondamentale dell’azione di questo governo», afferma la premier Giorgia Meloni. Ma le opposizioni, i sindacati, le ong e i territori lanciano l’allarme sui rischi e gridano al «colossale spreco» di denaro pubblico.

Il via libera del Comitato era atteso, annunciato nei giorni scorsi dallo stesso Salvini. Al Cipess partecipa anche la premier, che sottolinea l’importanza del momento. «Si tratta di un’opera strategica per lo sviluppo di tutta la nazione», spiega ai presenti. «Non è un’opera facile ma lo riteniamo un investimento sul presente e sul futuro dell’Italia», aggiunge Meloni che ringrazia Salvini: «sarà un’Italia più connessa e coesa». «E’ un’emozione, non si era mai arrivati alla approvazione del progetto definitivo con l’intera copertura economica e la condivisione dei territori», dice soddisfatto Salvini, in conferenza stampa dopo l’ok del Cipess accanto al sottosegretario alla presidenza Alessandro Morelli. Le risorse sono quelle garantite dalla manovra del 2024: 13,5 miliardi. Un risultato frutto di «un lavoro a più mani», puntualizza il leder leghista, che ringrazia i ministri e ricorda i predecessori, Lunardi e Berlusconi. Plaude anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che parla di «un’opportunità concreta per rafforzare la competitività del Sud e per colmare il ritardo infrastrutturale» che incide sulla crescita.