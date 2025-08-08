Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Ponte, la società Stretto di Messina: il pedaggio sarà tra 4 e 7 euro

Un rendering del Ponte sullo Stretto."Per me è una grande soddisfazione, vi ringrazio". Con queste parole il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha aperto la riunione al Mit sull'aggiornamento del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Al ministero si è svolto l'incontro istituzionale per presentare la relazione del progettista sull'aggiornamento del progetto definitivo del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.

«Le tariffe di attraversamento per il Ponte sulo Stretto di Messino previste sono le più basse a livello internazionale». E’ quanto afferma la società Stretto di Messina spa in merito ad alcune affermazioni secondo cui «il pedaggio previsto per le autovetture sarà compreso tra circa 4 e 7 euro per tratta, con il valore più favorevole andata e ritorno in giornata. Si tratta di valori sensibilmente inferiori agli attuali costi di attraversamento dello Stretto di Messina, pur garantendo nel periodo di esercizio dell’Opera l’integrale copertura dei costi operativi e di quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria».

Inoltre, sottolinea la Società, «una comparazione con una selezione di grandi infrastrutture estere a pedaggio - tra cui resund Bridge (Danimarca-Svezia), Monte Bianco (Italia-Francia), Storebælt Bridge (Danimarca) e Golden Gate Bridge (USA), Tunnel della Manica (Francia-Regno Unito) - evidenzia come il Ponte sullo Stretto di Messina, pur rappresentando un’opera di eccezionale complessità ingegneristica, presenti la tariffa di attraversamento più bassa. Si rileva, infine, che il confronto diretto tra i costi/Km per autoveicoli non è metodologicamente corretto per opere puntuali come ponti e tunnel, i cui pedaggi riflettono non la distanza percorsa ma la complessità tecnica, i costi di costruzione ed esercizio e il contesto infrastrutturale nonché i benefici per gli utenti» conclude.

