I Comitati No Ponte sfilano a Messina. «Abbiamo la forza per fermare tutto»

La risposta del popolo No Ponte arriva sui titoli di coda della settimana che ha visto il parere positivo del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. «Ma ancora è tutto da vedere, ancora può essere messo tutto in discussione», urlano dal megafono che anticipa il lungo striscione No Ponte che apre il corteo, partito da piazza Cairoli intorno alle 18.30 e arrivato dopo due ore a piazza Duomo. A tenerlo ci sono tutti i rappresentanti dei Movimenti che hanno organizzato anche quest’anno la partecipata manifestazione, con in testa l’attivista Antonio Mazzeo.

Gli slogan sono quelli annunciati, dal “Ponte di illusioni” all’acqua dal rubinetto, sino alla guerra, al cemento e alla distruzione. Il bersaglio dei cori è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al quale viene rinfacciato quel bacio “provocatorio” e «gli occhi arroganti» verso i manifestanti di mercoledì a Torre Faro. «Lo sfidiamo – urla Gianmarco – ci faccia sapere in anticipo quando verrà la prossima volta e saremo in tanti» è il messaggio a quello che viene definito il «ministro della devastazione».