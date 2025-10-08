Ponte sullo Stretto, gli ambientalisti si appellano alla Ue: violate le norme sulla concorrenza

Il nuovo reclamo è il quarto presentato e si aggiunge a quello per la mancata applicazione della direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica ed a quelli presentati contro i due pareri della commissione VIA VAS per la non corretta applicazione della direttiva «HABITAT» e di quella per la «Conservazione degli uccelli selvatici». «Il nuovo reclamo - si legge in una nota - ripropone il tema della mancata gara d’appalto internazionale per la realizzazione del Ponte contestando l’interpretazione normativa che è stata data per evitarla. L’appalto, oggi stimato in oltre 13,5 miliardi (per altro ampiamente sottostimati), secondo le associazioni non può essere realizzato dallo stesso soggetto che nel 2005 lo aveva vinto per 3,9 miliardi su un progetto che poi avrebbe subito progressive modifiche e un’importante estensione delle opere connesse e di quelle compensative». Le associazioni chiedono il ritiro in autotutela della delibera con cui il Governo ha chiuso l’iter di approvazione del Ponte, delibera ancora sospesa perché all’attenzione della Corte dei Conti che ha già avanzato rilievi.

Le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwh hanno presentato un nuovo reclamo all’Unione Europea denunciando che si vorrebbe realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina senza procedere all’affidamento lavori tramite gara pubblica internazionale. In particolare le associazioni ritengono che ci sia una reiterata violazione da parte dell’Italia della direttiva UE del 2014 sulla concorrenza.

La replica della società Stretto di Messina

«Non c'è alcuna violazione o mancata applicazione di norme italiane ed europee per il progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Queste affermazioni delle associazioni ambientaliste sono del tutto infondate e sono state smentite più volte». Così in una nota la società Stretto di Messina, facendo riferimento al nuovo reclamo presentato dalle associazioni ambientaliste all’Ue. «In particolare – si spiega -, le disposizioni dell’articolo 72 della Direttiva Ue in materia di contratti pubblici sono pienamente rispettate. La crescita del corrispettivo del contratto al Contraente generale (da 3,9 miliardi del 2006, a 6,7 miliardi del 2011, a 10,5 miliardi di oggi) si riferisce pressoché esclusivamente al forte aumento dei prezzi registrato tra il 2021 e il 2023, che ha riguardato tutte le opere infrastrutturali in corso di realizzazione».

La Stretto di Messina, prosegue la nota, «ha sempre confermato la massima attenzione nei confronti del ruolo di Anac, dei suggerimenti e delle raccomandazioni espresse. Per quanto riguarda l’ipotesi di una nuova gara si precisa che, anche dal punto di vista tecnico, il progetto definitivo è perfettamente valido e, come previsto dal decreto-legge 35, è stato aggiornato alle nuove normative tecniche».