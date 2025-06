Cardiochirurgia a Taormina, una protesi all'arteria polmonare salva un paziente

Un intervento eccezionale è stato eseguito all’ospedale San Vincenzo di Taormina su un sessantenne affetto da 'Tetralogia di Fallot', già sottoposto a numerosi interventi di cardiochirurgia, e in scompenso cardiaco avanzato, determinato da una grave e cronica insufficienza della valvola polmonare. Il rigurgito polmonare, spiegano i medici, aveva determinato una grave dilatazione ed ipocontrattilità del ventricolo destro, con progressivo deterioramento emodinamico.

Un Heart Team (composto da cardiologi pediatri, cardiochirurghi cardiologi clinici ed interventisti dell’adulto, radiologi ed internisti) aveva verificato l’elevato rischio dell’intervento a cuore aperto in circolazione extracorporea e l’opportunità, invece, di ricorrere a complesse procedure trans-catetere consistenti nel posizionare per via endoscopica una protesi valvolare polmonare che si «aggancia passivamente» all’arteria polmonare del paziente. La complessa anatomia del cuore del paziente è stata accuratamente ricostruita con immagini di elevata qualità e ricostruzioni tridimensionali che hanno fornito tutti i dettagli necessari per la selezione della protesi e la riuscita dell’intervento.