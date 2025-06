Taormina, un intervento chirurgico salva la vita a un paziente

Un uomo di origini marocchine, di 43 anni, padre di due bimbi piccoli, è giunto in condizioni disperate nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Taormina per un grave ascesso latero-cervicale L’intervento, eseguito durante la notte dalla dottoressa Serenella Palmeri, il dottore Antonio Politi, e il dottore Massimo Cerniglia con la gestione anestesiologica della dottoressa Ilenia Napoli e ha avuto una durata di poco più di due ore. Il paziente è stato trasferito subito dopo in rianimazione e preso in carico dalla dottoressa Adele Merendino per 24 ore, per la necessità di tenerlo intubato per il monitoraggio delle condizioni cliniche generali e locali. Successivamente, migliorati i parametri ematologici, vigile e visibilmente migliorato è stato trasferito in reparto.

«Gli ascessi latero-cervicali - spiega la dottoressa Palmeri - sono urgenze nelle quali il fattore tempo è fondamentale. La raccolta di materiale purulento nel collo può portare infatti a mediastinite, alla rottura dei grossi vasi del collo, carotide e giugulare interna, e alla sepsi, tutte condizioni di non ritorno che possono causare la morte del paziente». Sono state utilizzate associazioni farmacologiche mirate, con farmaci che hanno garantito l’arrestarsi dell’infezione in corso. Raggiunta la guarigione completa il paziente è stato dimesso dopo 12 giorni in ottima salute».