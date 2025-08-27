Messina, al Bonino Pulejo nasce il progetto «Neuro art therapy» per la riabilitazione

I percorsi cognitivi innovativi per la riabilitazione delle gravi cerebrolesioni si concentrano sul recupero delle funzioni compromesse, mirando al reinserimento socio-familiare, al recupero delle autonomie e al miglioramento della qualità della vita. Questi percorsi specialistici di carattere multidisciplinare includono differenti interventi terapeutici individualizzati con periodiche valutazioni clinico-strumentali.
Nella Neuroriabilitazione, del centro neurolesi Bonino Pulejo a Messina, diretta da Carmela Rifici, nasce il progetto «Neuro art therapy: diventa l’artista della tua vita», con l’obiettivo di promuovere la motivazione dei pazienti ospedalizzati, rendendoli protagonisti attivi del proprio percorso di cura mediante la realizzazione di attività espressive di pittura su tela, dove poter lasciare spazio alla propria emotività, fantasia e creatività.
L’attività espressiva guidata e promossa da Rosaria De Luca, ricercatrice sanitaria, tecnico della riabilitazione psichiatrica del Bonino Pulejo, insieme a Francesco Corallo, dirigente psicologo, viene realizzata mediante la collaborazione del personale della ricerca e della riabilitazione.
Ai pazienti viene dedicato uno spazio dove rappresentare liberamente opere personalizzate in cui poter esprimere se stessi e il proprio stato emotivo.
