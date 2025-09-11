Turista colpito da West Nile, il Comune avvia la disinfestazione a Giardini Naxos

L’Asp di Messina ha segnalato un possibile caso di infezione da West Nile riguardante un turista che ha soggiornato nella zona Pietre Nere di Giardini Naxos. Il Comune ha disposto un intervento di disinfestazione straordinaria per il quartiere interessato, programmato per la mattina di sabato 13 settembre.

Un secondo intervento, più ampio, che interesserà il resto del territorio comunale, sarà effettuato entro la prossima settimana. Il sindaco Giorgio Stracuzzi ha invitato i cittadini a seguire con attenzione le raccomandazioni fornite in occasione delle operazioni di bonifica.