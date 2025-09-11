Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Turista colpito da West Nile, il Comune avvia la disinfestazione a Giardini Naxos

ROMA (ITALPRESS) &#8211; Salgono a 173 in Italia, dall&#8217;inizio dell&#8217;anno i casi confermati di infezione da West Nile Virus nell&#8217;uomo (89 nel precedente bollettino) con undici decessi. E&#8217; quanto si legge nel quarto bollettino della sorveglianza pubblicato oggi dall&#8217;Istituto Superiore di Sanità. Tra i casi confermati 72 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (2 Piemonte,

L’Asp di Messina ha segnalato un possibile caso di infezione da West Nile riguardante un turista che ha soggiornato nella zona Pietre Nere di Giardini Naxos. Il Comune ha disposto un intervento di disinfestazione straordinaria per il quartiere interessato, programmato per la mattina di sabato 13 settembre.

Un secondo intervento, più ampio, che interesserà il resto del territorio comunale, sarà effettuato entro la prossima settimana. Il sindaco Giorgio Stracuzzi ha invitato i cittadini a seguire con attenzione le raccomandazioni fornite in occasione delle operazioni di bonifica.

